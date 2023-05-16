Суперагент 007 актер Пирс Броснан празднует 70-летний юбилей

Ирландский профессиональный актер и продюсер Пирс Броснан сегодня, 16 мая, празднует 70-летний юбилей.
Стоит отметить, что он родился семь десятков лет назад, в 1953 году, в ирландском городе Дроэда, но с 11 лет жил и учился в Лондоне. В 20 лет поступил в Лондонский центр драматического искусства, где 3 года постигал актерское мастерство, после чего играл в английских театрах и на телевидении.
В его послужном списке более 70 картин, в том числе четыре фильма о приключениях легендарного британского суперагента 007 и по совместительству орнитолога Джеймса Бонда.
Двукратный номинант «Золотого глобуса» периодически выступает в качестве продюсера. Для собственного релакса он занимается живописью и рисует на холсте.
Причем неудивительно, что изысканного британского денди Броснана больше не приглашают на роль Агента 007 – вкусы публики, а соответственно и создателей мира кино изменились. По мнению кастинг-директора очередной ленты о Бонде Дебби Макуильямс, актер, который исполнит роль легендарного шпиона из МИ6, должен выглядеть как обычный человек, передает RT.