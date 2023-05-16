Суперагент 007 актер Пирс Броснан празднует 70-летний юбилей

Стоит отметить, что он родился семь десятков лет назад, в 1953 году, в ирландском городе Дроэда, но с 11 лет жил и учился в Лондоне. В 20 лет поступил в Лондонский центр драматического искусства, где 3 года постигал актерское мастерство, после чего играл в английских театрах и на телевидении.