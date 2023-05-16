«С трех раз догадайтесь, через кого»: Пригожин рассказал, как собирается передать тело погибшего в Бахмуте американца

Ранее Пригожин в шуточной форме прокомментировал статью The Washington Post о его «встрече» с начальником украинской разведки Будановым в Африке и другими сотрудниками ГУР. Бизнесмен заявил, что не был в Африке за несколько месяцев до начала СВО, поэтому встречаться ни с кем физически не мог.