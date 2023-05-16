«С трех раз догадайтесь, через кого»: Пригожин рассказал, как собирается передать тело погибшего в Бахмуте американца

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал передать тело убитого в зоне специальной операции американца на родину. Бизнесмен с иронией отметил, что сделает это через начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО Украины) Кирилла Буданова.
Пригожин ранее показал труп гражданина США, который погиб во время боев в Бахмуте (Артемовске). Согласно документам, ветерана боевых действий звали Николасом.
«Безусловно, я передам тело американца, сделаю специально для издания The Washington Post. Они откликнулись на мою просьбу, я сегодня в личку получил все имена, пароли, явки. Сейчас будем работать с заказчиками. Будем работать жестко, «в рамках закона», я бы так сказал. А передавать конечно же буду, с трех раз догадайтесь, через кого. Кто не догадался, подсказка: через ГУР, через Кирилла Буданова», — заявил основатель ЧВК «Вагнер» в аудиокомментарии, который опубликовала его пресс-служба.
Ранее Пригожин в шуточной форме прокомментировал статью The Washington Post о его «встрече» с начальником украинской разведки Будановым в Африке и другими сотрудниками ГУР. Бизнесмен заявил, что не был в Африке за несколько месяцев до начала СВО, поэтому встречаться ни с кем физически не мог.