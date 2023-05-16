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Анзор Музаев ответил на вопрос ФАН о подготовке пунктов сдачи ЕГЭ на фоне риска террористических угроз

Общество
Анзор Музаев ответил на вопрос ФАН о подготовке пунктов сдачи ЕГЭ на фоне риска террористических угроз

Председатель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на вопрос ФАН о подготовке пунктов сдачи ЕГЭ на фоне риска террористических угроз. Он разъяснил, что для это предпринимается.

Представитель Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки указал, что меры безопасности предпринимаются по пунктам проведения экзамена, а не по аудиториям. Музаев подчеркнул, что специальные входы устанавливаются по аналогии с аэропортами и железнодорожными организациями.

«Есть проблема, связанная со звонками о террористических угрозах. Механизм обработки этих звонков отработан с органами МВД и органами исполнительной власти. Все пункты проведения экзаменов проходят кинологическую экспертизу с помощью служебных собак на наличие в пункте взрывчатых веществ», — перечислил глава Рособрнадзора.

Ранее Музаев заявил, что в ближайшее время в госэкзамене для школьников не будет кардинальных изменений. Он указал, что подходы к аттестации остаются прежними.
егэ музаев безопасность
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