Председатель Рособрнадзора Анзор Музаев ответил на вопрос ФАН о подготовке пунктов сдачи ЕГЭ на фоне риска террористических угроз. Он разъяснил, что для это предпринимается.
Представитель Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки указал, что меры безопасности предпринимаются по пунктам проведения экзамена, а не по аудиториям. Музаев подчеркнул, что специальные входы устанавливаются по аналогии с аэропортами и железнодорожными организациями.
«Есть проблема, связанная со звонками о террористических угрозах. Механизм обработки этих звонков отработан с органами МВД и органами исполнительной власти. Все пункты проведения экзаменов проходят кинологическую экспертизу с помощью служебных собак на наличие в пункте взрывчатых веществ», — перечислил глава Рособрнадзора.
Ранее Музаев заявил, что в ближайшее время в госэкзамене для школьников не будет кардинальных изменений. Он указал, что подходы к аттестации остаются прежними.