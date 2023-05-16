Анзор Музаев ответил на вопрос ФАН о подготовке пунктов сдачи ЕГЭ на фоне риска террористических угроз

Представитель Федеральной служба по надзору в сфере образования и науки указал, что меры безопасности предпринимаются по пунктам проведения экзамена, а не по аудиториям. Музаев подчеркнул, что специальные входы устанавливаются по аналогии с аэропортами и железнодорожными организациями.