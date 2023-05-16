Ярославский суд рассмотрел необычное дело об отлове диких птиц на Чукотке

В суде представители компании заявили, что многие из переданных пернатых погибли и это якобы свидетельствует о плохом их содержании ловцами до передачи фирме. Однако иск, хоть и не в полной мере, удовлетворили в пользу птицеловов. Оказалось, что в договоре были указаны не все наименования птиц.