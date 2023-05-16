Ярославский суд рассмотрел необычное дело об отлове диких птиц на Чукотке

Суд в Ярославле рассмотрел дело об отлове диких птиц в Чукотском автономном округе. Коммерческая фирма из Ярославля отказалась оплачивать заказанных ею отловленных птиц, после чего исполнители заказа подали на нее в суд.
Как пишет сетевое издание «ГРАДНЬЮЗ», всего было поймано 129 птиц, в их чиле 70 ипаток, 14 топорок, 37 толстоклювых кайр, 8 беринговых бакланов. Ловцам было обещано по 1000 рублей за каждую птицу. Но, забрав птиц, заказчик платить за них не стал.
В суде представители компании заявили, что многие из переданных пернатых погибли и это якобы свидетельствует о плохом их содержании ловцами до передачи фирме. Однако иск, хоть и не в полной мере, удовлетворили в пользу птицеловов. Оказалось, что в договоре были указаны не все наименования птиц.
В итоге суд обязал ярославскую фирму выплатить истцам 99 000 рублей. Судебное постановление в законную силу уже вступило.