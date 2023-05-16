Взрыв на газопроводе Ямбург — Елец-1 произошел из-за повреждения трубы бригадой ремонтников

По его словам, все случилось на отрезке газопровода Ямбург — Елец-1. Эта часть топливной магистрали в момент ЧП была закрыта на ремонт, но внутри трубы был остаточный газ. Когда рабочие осуществляли манипуляции с поршнем, устройство пробило емкость, голубое топливо вышло и загорелось. Возникшее пламя мгновенно попало на ремонтников. Собеседник журналистов подчеркнул, что на газоснабжение региона авария никак не повлияла.