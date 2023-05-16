Взрыв на газопроводе Ямбург — Елец-1 произошел из-за повреждения трубы бригадой ремонтников

Стала известна причина взрыва на газопроводе в Белоярском районе ХМАО. Бригада ремонтников прогоняла поршень и случайно повредила трубу, что в итоге привело к пожару и последующей детонации, сообщает источник ФАН.
По его словам, все случилось на отрезке газопровода Ямбург — Елец-1. Эта часть топливной магистрали в момент ЧП была закрыта на ремонт, но внутри трубы был остаточный газ. Когда рабочие осуществляли манипуляции с поршнем, устройство пробило емкость, голубое топливо вышло и загорелось. Возникшее пламя мгновенно попало на ремонтников. Собеседник журналистов подчеркнул, что на газоснабжение региона авария никак не повлияла.
Ранее ФАН публиковал список погибших и пострадавших при взрыве газопровода в ХМАО. Жертвой ЧП стал один человек, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.