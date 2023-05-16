Граждане РФ чаще всего отпрашиваются с работы для посещения врача в связи с плохим самочувствием. Соответствующая информация следует из данных опроса исследовательского центра «Зарплата.ру».
Об этом стало известно 16 мая, во вторник. Согласно материалу телеканала RT, еще одна немаловажная причина, по которой отпрашиваются сотрудники — посещение детского сада или школы своего чада. Еще 37% граждан уходят с работы в связи со свадьбой или похоронами, указывается в исследовании.
Около 10% респондентов сочли причиной необходимость побыть с домашним животным из-за его болезни, а 7% граждан не могут присутствовать на рабочем месте в связи с плохим самочувствием из-за похмелья.