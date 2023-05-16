Граждане РФ чаще всего отпрашиваются с работы для посещения врача

Об этом стало известно 16 мая, во вторник. Согласно материалу телеканала RT, еще одна немаловажная причина, по которой отпрашиваются сотрудники — посещение детского сада или школы своего чада. Еще 37% граждан уходят с работы в связи со свадьбой или похоронами, указывается в исследовании.