Глава Рособрнадзора Музаев ответил на вопрос ФАН о преимуществе ЕГЭ перед зарубежными системами тестирования

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации выделил достоинства российской системы тестирования выпускников перед зарубежными.
Музаев рассказал о преимуществах российского экзаменования, отвечая на вопрос ФАН. Он отметил, что Россия единственная страна в мире с самой высокой скоростью проверки результатов тестирования выпускников школ. Кроме того, только в РФ можно подать апелляцию и опровергнуть итоговые баллы.
Также глава службы подчеркнул, что ускорить сроки проведения ЕГЭ для того, чтобы узнать результаты как можно скорее — невозможно. По словам Музаева, в таком случае качество проверки будет стремительно падать и придется отказаться от заданий с развернутыми ответами.
Ранее глава Рособрнадзора заявил, что ЕГЭ в ближайшие десять лет не будет претерпевать кардинальных изменений. По его словам, демо-версии расписаний и варианты по всем предметам опубликованы в открытом доступе.