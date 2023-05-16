Глава Рособрнадзора Музаев ответил на вопрос ФАН о преимуществе ЕГЭ перед зарубежными системами тестирования

Музаев рассказал о преимуществах российского экзаменования, отвечая на вопрос ФАН. Он отметил, что Россия единственная страна в мире с самой высокой скоростью проверки результатов тестирования выпускников школ. Кроме того, только в РФ можно подать апелляцию и опровергнуть итоговые баллы.