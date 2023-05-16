Ирак выставит на международные торги 13 месторождений нефти и газа

Восемь объектов уже разработаны, на остальных требуется провести разведку.
Ирак планирует в этом году выставить на торги 13 нефтяных и газовых месторождений в попытке привлечь иностранные добывающие компании.
Восемь участков уже разработаны, остальные требуют проведения разведки. Заинтересованные в покупке могут подать заявки и необходимые документы до 15 июля. Дата аукциона пока не оглашалась.
Предыдущий раунд торгов прошел в 2018 году. В то время были выставлены 11 месторождений, однако лишь семь ушли с молотка.
Продавая их, министерство нефти стремится нарастить добычу нефти и газа, увеличив за счет этого инвестиции в данный сектор экономики. Такой подход позволит снизить зависимость Багдада от импорта голубого топлива и электроэнергии из-за рубежа, в том числе из соседнего Ирана. Пока что Ирак на треть удовлетворяет внутренние потребности в электричестве за счет закупок «чистых» 1 200 МВт, еще порядка 2 800 МВт вырабатывается местными предприятиями из поставленного Тегераном горючего.
В настоящее время республика находится на второй позиции по объемам добычи углеводородов среди стран ОПЕК, лидером по выработке черного золота является Саудовская Аравия. Сейчас Ирак ежедневно выкачивает порядка 4,6 млн баррелей, из них 3,28 млн идут на экспорт. Доход от продаж составляет примерно 95% бюджета страны.
Стоит отметить, что с конца 2000-х Багдад сделал заметный рывок в этой сфере, нарастив добычу более чем в два раза, в том числе за счет привлечения международных компаний. Наиболее крупными игроками на иракском рынке являются американские Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, британская BP, китайская CNPC и российский «Лукойл».
Общий объем доказанных запасов нефти в Ираке оценивается примерно в 145 млрд баррелей. Более половины содержится на месторождениях, которые в рамках заключенных сделок находятся в распоряжении иностранных компаний. Кроме того, Багдад договорился с инвесторами о разработке и создании солнечной электростанции мощностью 1 ГВт, которая обеспечит светом провинцию Басра.