Ирак выставит на международные торги 13 месторождений нефти и газа

Продавая их, министерство нефти стремится нарастить добычу нефти и газа, увеличив за счет этого инвестиции в данный сектор экономики. Такой подход позволит снизить зависимость Багдада от импорта голубого топлива и электроэнергии из-за рубежа, в том числе из соседнего Ирана. Пока что Ирак на треть удовлетворяет внутренние потребности в электричестве за счет закупок «чистых» 1 200 МВт, еще порядка 2 800 МВт вырабатывается местными предприятиями из поставленного Тегераном горючего.