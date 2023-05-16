Политолог Стоякин: Поляки вряд ли нацелены на разрыв дипотношений с Россией

Накануне посол России в Польше Сергей Андреев в интервью СМИ допустил возможность полного разрыва дипломатических отношений между Москвой и Варшавой. Политолог, обозреватель издания «Украину.ру» Василий Стоякин полагает, что в реальности это сейчас вряд ли возможно.
«Такая вероятность существует всегда. Станет ли она реальностью — зависит от решений нашего руководства и польских властей», — заявил Сергей Андреев. Кроме того, посол прокомментировал ситуацию с претензиями Польши к российским объектам в стране. Андреев предупредил, что Москва может зеркально ответить на изъятие ее зданий поляками. По его словам, польской недвижимости в России намного меньше, но она есть.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские власти продолжат изъятие недвижимости у посольства РФ в Варшаве. «Недавно в результате успешных действий было отобрано одно из зданий на территории Варшавы. И мы будем работать над очередными шагами в этом направлении», — сказал он. Напомним, в конце апреля польский МИД попросил госведомства рассмотреть статус двух зданий в столице страны, которые посольство РФ якобы «не использовало в дипломатических и консульских целях».
В первом находилась школа при посольстве, во втором раньше жили дипломаты, но затем оно пустовало и требовало ремонта. 29 апреля на территорию школы вошли полиция и представители варшавской мэрии. Они потребовали, чтобы сотрудники покинули здание до вечера, требование было выполнено. В мае директор образовательного учреждения Леонид Щукин сообщил, что школа возобновила работу в новых помещениях.
В свою очередь, МИД России назвал действия польских властей захватом и пообещал жесткую ответную реакцию. Позднее ведомство отметило, что «данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой политике, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права». «Она направлена на попытки досадить России и разрушить до основания наши отношения», — заявили дипломаты.
В мае, как сообщала газета Rzeczpospolita, польская прокуратура изъяла с банковских счетов посольства и торгпредства РФ почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов, что эквивалентно 1,2 миллиона долларов. Затем прокуроры перечислили эти деньги на свой счет как «вещественные доказательства». Эти средства были заблокированы еще в 2022-м, посольство пыталось оспорить это решение, но проиграло суд. В ответ российском МИДе заявили, что, по принципу взаимности, «польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках».
Как сообщил ФАН политический аналитик Василий Стоякин, несмотря на искусственное обострение отношений Москвы и Варшавы, до их полного разрыва дело вряд ли дойдет.
«Честно говоря, лично я не верю в возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Польшей. Главным образом потому, что для этого пока нет реально веских оснований. А самое главное — потому что это в будущем создаст огромные проблемы для самих поляков, — пояснил Стоякин. — Дело в том, что у поляков назревают серьезные изменения, связанные со статусом Украины, а также со статусом самой Польши в Евросоюзе и НАТО».
Если в обозримом будущем Варшава действительно подпишет какое-то соглашение об интеграции с Киевом, то отсутствие отношений с РФ может стать в этом плане непреодолимым препятствием, указал Стоякин.
«Возможно, это будет договор между Польшей и Украиной о каких-то углубленных союзнических отношениях, но без потери суверенитета сторон. В условиях этих изменений, полякам нужно будет обязательно согласовывать позиции с Россией. А разрыв дипотношений резко усложнит этот процесс, так же как и дипломатические контакты на любом уровне», — считает аналитик.
Эксперт также напомнил, что сейчас в Польше приближаются парламентские выборы.
«По сути, в этой стране уже потихоньку начинается предвыборная истерика, и ведущие политики активно разыгрывают русофобскую карту, сейчас это видно по множеству направлений. Тем не менее, каких-то четких планов по разрыву дипотношений с Россией у Варшавы нет. По сути, они занимаются своей внутренней политикой и, вполне вероятно, даже недоумевают: «А что это, собственно, Россия так разнервничалась? Неужели русские не понимают, что у нас идет предвыборная кампания?» — заключил политолог.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, почему страна не высылает российского посла. По его словам, такое решение должно быть принято на уровне ЕС или НАТО. Моравецкий отметил, что выслать российского посла является простой задачей, но в этом случае Москва в ответ вышлет посла Польши.