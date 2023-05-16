Политолог Стоякин: Поляки вряд ли нацелены на разрыв дипотношений с Россией

В мае, как сообщала газета Rzeczpospolita, польская прокуратура изъяла с банковских счетов посольства и торгпредства РФ почти 800 тысяч злотых и более 912 тысяч долларов, что эквивалентно 1,2 миллиона долларов. Затем прокуроры перечислили эти деньги на свой счет как «вещественные доказательства». Эти средства были заблокированы еще в 2022-м, посольство пыталось оспорить это решение, но проиграло суд. В ответ российском МИДе заявили, что, по принципу взаимности, «польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках».