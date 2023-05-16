ФАН публикует список погибших и пострадавших при взрыве газопровода в ХМАО

Список погибших и пострадавших при взрыве газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе попал в распоряжение ФАН.
ЧП случилось у поселка Лыхма в Белоярском районе во время ремонтных работ на участке газопровода Елец-1. В результате врезки в трубу произошел взрыв, после чего возник пожар.
В результате один человек погиб, еще пятеро пострадали. ФАН публикует полный список пострадавших.
1. Алексей Ш., погиб;
2. Вадим Л., пострадавший, тяжелое состояние;
3. Дмитрий Ш., пострадавший, тяжелое состояние;
4. Игорь Р., пострадавший, тяжелое состояние;
5. Константин Е., пострадавший, тяжелое состояние;
6. Иван Ф., пострадавший, тяжелое состояние.
Как сообщает источник, у всех рабочих обожжено около 80% тела. Всех пострадавших по воздуху госпитализируют в Няганскую больницу.