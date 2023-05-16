Правоохранители накрыли нарколабораторию в Волгограде

Как передает сетевое издание «Волгоградская правда», было установлено, что нарколаборатория располагалась в одном из гаражных кооперативов Волгограда. Там, в одном из гаражных боксов было налажено производство наркотиков в особо крупном размере. При обыске обнаружено и изъято лабораторное оборудование и ингредиенты для синтеза наркотиков. По факту обнаружения было возбуждено уголовное дело.