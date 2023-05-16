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Российские пограничники сбили украинский дрон электронным ружьем в Белгородской области

Происшествия
Российские пограничники сбили украинский дрон электронным ружьем в Белгородской области

Украинский беспилотник сбит российскими пограничниками в районе Шебекино Белгородской области. К БПЛА была прикреплена камера.

Российские военные в районе Шебекино заметили дрон с камерой, летящий со стороны Харьковской области. Пограничники сбили беспилотник с помощью электронного ружья. После падения на землю батарея БПЛА дала сбой и вывела устройство из строя, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю украинку, которая собирала и передавала ВСУ данные о российских военных объектах и технике группировки «Восток». В отношении девушки возбуждено уголовное дело о шпионаже.
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