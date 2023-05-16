Российские пограничники сбили украинский дрон электронным ружьем в Белгородской области

Российские военные в районе Шебекино заметили дрон с камерой, летящий со стороны Харьковской области. Пограничники сбили беспилотник с помощью электронного ружья. После падения на землю батарея БПЛА дала сбой и вывела устройство из строя, сообщает Telegram-канал SHOT.