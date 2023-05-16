Адвокат Александр Карабанов: связь с ЦРУ через Telegram может грозить россиянам реальным тюремным сроком

Сотрудники ЦРУ вербуют последователей не для того, чтобы обсуждать с ними фильмы, подчеркнул юрист. В таком случае, любые подобные контакты могут закончиться уголовными делами. По словам Карабанова, сотрудничество с американской разведкой подпадает под тяжкий состав госизмены, который предусматривает до 20 лет лишения свободы.