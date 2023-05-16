Адвокат Александр Карабанов: связь с ЦРУ через Telegram может грозить россиянам реальным тюремным сроком

Россиян предупредили о возможном наказании за связь с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США через Telegram-канал. По словам адвоката Александра Карабанова, контакты с иностранной разведкой могут грозить реальным тюремным сроком.
Своим мнением юрист поделился в интервью Общественной службе новостей. Правозащитник отметил, что в Уголовном кодексе РФ содержится ряд составов преступления, связанных с безопасностью страны и государственной изменой. Что касается связей с разведывательными ведомствами других стран, важным является то, какими данными обладает гражданин и на что он отважится, добавил Карабанов.
«В любом случае, контакт с представителями иностранной разведслужбы – это всегда очень токсичная история. Человек в любом случае попадает под оперативную разработку», — заявил адвокат.
Сотрудники ЦРУ вербуют последователей не для того, чтобы обсуждать с ними фильмы, подчеркнул юрист. В таком случае, любые подобные контакты могут закончиться уголовными делами. По словам Карабанова, сотрудничество с американской разведкой подпадает под тяжкий состав госизмены, который предусматривает до 20 лет лишения свободы.