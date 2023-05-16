Фигурант дела о неуплате налогов блогер Александра Митрошина предоставила ложные данные о погашении долга

Блогер Александра Митрошина, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, предоставила ложные данные о погашении долга. Заявление девушки о том, что она якобы оплатила 120 млн рублей, не соответствуют действительности.
В настоящий момент Митрошину действительно проверяют на причастность к отмыванию денег, сообщает источник ФАН. Собеседник журналистов напомнил, что блогер стала фигурантом уголовного дела о неуплате налогов еще в марте. В апреле четыре банковских счета девушки были заблокированы.
Также следователям показалось странным то, что в 2021 году Александра Митрошина одномоментно перестала быть руководителем трех предприятий. При этом ее официальные доходы стали уменьшаться, хотя на деле это не так, уточнил источник ФАН.
Ранее сообщалось, что блогера Александру Митрошину проверят на причастность к отмыванию денежных средств. В отношении знаменитой россиянки может быть возбуждено второе уголовное дело.