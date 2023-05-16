Пожарный поезд и вертолет привлекли для тушения горящего ангара на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы ликвидируют возгорание в одноэтажном ангаре на Южнопортовой улице. Для это привлекли пожарный поезд и вертолет.
Спасатели задействовали технику в борьбе с огнем на площади 1800 кв. метров. После использования вертолетов распространение пламени удалось остановить. Информации о пострадавших пока нет, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.
В МЧС России указали, что получили сведения о происшествии в 12:33. Огонь охватил отдельностоящее одноэтажное здание размерами 30х60 кв. метров. Ранее в Сети сообщили, что увидели дым в этом районе.