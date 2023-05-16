Промышленный карьер хотят устроить в Подмосковье на территории особо ценного сельхозугодья

Конфликт между местными жителями и компанией «ТЭКА-СЕРВИС» продолжается в селе Борисово Можайского округа. Компания намерена вырыть здесь карьер площадью 162 га на земельном участке, который относился к особо ценным сельхозугодьям.
Как пишет сетевое издание «Можайск Медиа», незадолго до того указанный земельный участок удалили с кадастровой карты. Именно на его месте и хотят добывать полезные ископаемые. Вместо старого участка появился новый, при этом Минимущество Подмосковья одобрило перевод земель для «промышленности».
Следовательно, несмотря на протесты и петиции местных жителей, а также мнение экологов, уверенных, что рытье карьера нарушит экологическую обстановку в районе, планы по реализации данного проекта у Борисово продолжают приводить в исполнение.