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Промышленный карьер хотят устроить в Подмосковье на территории особо ценного сельхозугодья

Общество
Промышленный карьер хотят устроить в Подмосковье на территории особо ценного сельхозугодья

Конфликт между местными жителями и компанией «ТЭКА-СЕРВИС» продолжается в селе Борисово Можайского округа. Компания намерена вырыть здесь карьер площадью 162 га на земельном участке, который относился к особо ценным сельхозугодьям.

Как пишет сетевое издание «Можайск Медиа», незадолго до того указанный земельный участок удалили с кадастровой карты. Именно на его месте и хотят добывать полезные ископаемые. Вместо старого участка появился новый, при этом Минимущество Подмосковья одобрило перевод земель для «промышленности».

Следовательно, несмотря на протесты и петиции местных жителей, а также мнение экологов, уверенных, что рытье карьера нарушит экологическую обстановку в районе, планы по реализации данного проекта у Борисово продолжают приводить в исполнение.
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