Промышленный карьер хотят устроить в Подмосковье на территории особо ценного сельхозугодья

Как пишет сетевое издание «Можайск Медиа», незадолго до того указанный земельный участок удалили с кадастровой карты. Именно на его месте и хотят добывать полезные ископаемые. Вместо старого участка появился новый, при этом Минимущество Подмосковья одобрило перевод земель для «промышленности».