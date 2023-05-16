Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о степени подготовки к пробному ЕГЭ в стране

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о степени подготовки к пробному Единому государственному экзамену в России. Информацией он поделился 16 мая, во вторник.
Об этом Музаев сообщил в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в текущем году. На подготовку у ведомства есть срок до 26 мая, подчеркнул он.
«Сто процентная готовность. У нас есть срок до 26 мая, чтобы проработать все ошибки для того, чтобы провести экзамен на высоком уровне. Проверяем все, чтобы ничего не отвлекало наших ребят от этого важного шага в жизни», — указал глава Рособрнадзора.
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