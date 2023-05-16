Публично завязавший с кинематографом режиссер драмы «Дылда» Кантемир Балагов работает над новой лентой

Российский режиссер Кантемир Балагов в апреле сделал публичное заявление об уходе из мира кинематографа. При этом он удалил свои аккаунты в соцсетях. Правда, продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом в РФ) рассказал, что призер Каннского кинофестиваля работает над новой лентой.