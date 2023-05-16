Публично завязавший с кинематографом режиссер драмы «Дылда» Кантемир Балагов работает над новой лентой

Российский режиссер Кантемир Балагов в апреле сделал публичное заявление об уходе из мира кинематографа. При этом он удалил свои аккаунты в соцсетях. Правда, продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом в РФ) рассказал, что призер Каннского кинофестиваля работает над новой лентой.
По словам медиа-менеджера, создатель драмы «Дылда» написал сценарий на английском языке. Возможно, он приступит к съемкам очередного проекта уже в этом году.
«Кантемир Балагов, конечно, будет работать режиссером, и он работает над своим следующим фильмом», — рассказал основатель телеканала «1+1» в одном из недавних интервью.
Если Балагов вернулся к своему привычному занятию, то американская знаменитость Ким Кардашьян решила попробовать себя в новом деле. Телеведущая и бизнес-леди с армянскими корнями получила роль в двенадцатом сезоне хоррор-сериала «Американская история ужасов», сообщает портал INFOX.