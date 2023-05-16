Глава Рособрнадзора Анзор Музаев: в ближайшие десять лет ЕГЭ кардинально не изменится

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в ближайшие десять лет не будет претерпевать кардинальных изменений. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Утвержденное расписание итоговой аттестации и подходы к ней не меняются, отметил Музаев. По его словам, демо-версии расписаний и варианты по всем предметам опубликованы в открытом доступе.
Ранее появилась информация, как заработать дополнительные баллы к ЕГЭ с помощью победы в интеллектуальном турнире «Умножая таланты». Прошлогодние лидеры состязания получат заслуженную награду и помощь в реализации собственных проектов.