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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев: в ближайшие десять лет ЕГЭ кардинально не изменится

Общество
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев: в ближайшие десять лет ЕГЭ кардинально не изменится

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в ближайшие десять лет не будет претерпевать кардинальных изменений. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Утвержденное расписание итоговой аттестации и подходы к ней не меняются, отметил Музаев. По его словам, демо-версии расписаний и варианты по всем предметам опубликованы в открытом доступе.

Ранее появилась информация, как заработать дополнительные баллы к ЕГЭ с помощью победы в интеллектуальном турнире «Умножая таланты». Прошлогодние лидеры состязания получат заслуженную награду и помощь в реализации собственных проектов.
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