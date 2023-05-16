Пожилой водитель на малолитражке сбил трех велосипедистов на шоссе в Анапе

Как установили сотрудники надзорного ведомства, 78-летний водитель малолитражки на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу группе велосипедистов и допустил наезд на них. В результате три юных гонщика из команды Санкт-Петербурга, приехавшей на сборы, получили травмы различной степени тяжести, сообщает интернет-дневник Краснодарского края «Живая Кубань».