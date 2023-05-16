Пресс-секретарь главы РФ Песков заявил, что Кремль осуждает обстрелы Белгородской области фосфорными боеприпасами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 мая сообщил журналистам, что Россия осуждает удары фосфорными боеприпасами, которые ВСУ нанесли по территории Белгородской области.
«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем (обстрелы ВСУ Белгородской области)», — сказал представитель Кремля.
Также Песков, комментируя последний обстрел указанного региона, заявил, что специальная военная операция будет продолжаться. Это нужно, чтобы не допустить новых атак по российским территориям.
Ранее украинские военные обстреляли Белгородскую область фосфорными боеприпасами. В результате произошедшего пострадавших нет.