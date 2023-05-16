Грабитель связал сотрудника Кассы взаимопомощи в Пушкине, похитил деньги и попал на видео

Инцидент произошел около 9:00 по московскому времени на Привокзальной площади в Пушкине. Мужчина в очках и медицинской маске зашел в отделение микрофинансовой организации Касса взаимопомощи. Он связал сотрудника учреждения по рукам и ногам, а после украл более 112 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.