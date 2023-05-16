Грабитель связал сотрудника Кассы взаимопомощи в Пушкине, похитил деньги и попал на видео

Мужчина в медицинской маске и очках вынес из Кассы взаимопомощи более 112 тысяч рублей в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около 9:00 по московскому времени на Привокзальной площади в Пушкине. Мужчина в очках и медицинской маске зашел в отделение микрофинансовой организации Касса взаимопомощи. Он связал сотрудника учреждения по рукам и ногам, а после украл более 112 тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении.
Освободившийся кассир немедленно обратилась в полицию. Правоохранители разыскивают молодого человека ростом около 175 сантиметров. В момент ограбления он был одет в синие штаны и белую кепку.
Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали злоумышленника, сорвавшего золотой крестик и цепочку с шеи 84-летней пенсионерки. Решается вопрос об избрании налетчику меры пресечения в виде заключения под стражу.