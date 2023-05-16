Секретные документы о присоединении Крыма к Российской империи обнародовали на московской выставке истории

В Москве открылась историко-документальная экспозиция «"Екатеринина держава": пространства власти в Российской империи эпохи Екатерины Великой». Экспонаты размещены в выставочном зале федеральных архивов, сообщает «Московский Комсомолец».
Известно, что выставку подготовили Федеральное архивное агентство и Российское историческое общество. Посетителям представили более 300 оригинальных архивных документов эпохи правления Екатерины II. Среди них есть материалы о присоединении Крыма к Российской империи в 1783 году. Манифест императрицы о принятии Крымского полуострова и всей Кубанской стороны под российскую державу уместился на двух больших листах бумаги.
Ранее в Новой Третьяковке прошла выставка картин космонавта Алексея Леонова. «Царьград» подготовил небольшой фоторепортаж, в котором рассказал о развитии художественного таланта у летчика.