Секретные документы о присоединении Крыма к Российской империи обнародовали на московской выставке истории

Известно, что выставку подготовили Федеральное архивное агентство и Российское историческое общество. Посетителям представили более 300 оригинальных архивных документов эпохи правления Екатерины II. Среди них есть материалы о присоединении Крыма к Российской империи в 1783 году. Манифест императрицы о принятии Крымского полуострова и всей Кубанской стороны под российскую державу уместился на двух больших листах бумаги.