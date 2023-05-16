Паспортная служба открылась в городе Берберати на юго-западе ЦАР

Банги, 16 мая. Служба по выдаче Национального удостоверения личности торжественно открылась в полицейском участке города Берберати на юго-западе ЦАР.
Представитель министра внутренних дел республики отметил важность децентрализации ведомства, поскольку прежде жителям населенного пункта для получения паспорта приходилось ездить в столицу, затрачивая денежные средства и время. Он назвал событие значительным достижением в идентификации граждан страны и подтверждением того, что правительство стремится облегчить жизнь своего народа.
Чтобы получить удостоверение, заявитель должен предоставить копию свидетельства о рождении, фотографии и оплатить государственную пошлину в размере 6000 франков КФА. Для удобства населения рядом с пунктом приема документов открылась касса банка.
Ранее правительство ЦАР установило биометрический терминал в аэропорту Банги. Аппарат позволит собирать и проверять данные людей и оперативно устанавливать их личность.