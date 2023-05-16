Представитель ЕС Петер Стано выразил сожаление в связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Грузией

Решение возобновить авиасообщение с Россией вызывает опасения за европейский путь Грузии. С таким мнением выступил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
Он отметил, что страны союза и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора. Так, странам запрещены полеты над РФ, а также прямые междугородние перелеты. Стано выразил сожаление, что Грузия решилась на возобновление авиасообщения с Россией.
«Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал он.
Тем временем авиакомпания Georgian Airways уже получила разрешение на полеты в РФ. Регулярные рейсы будут осуществляться с 20 мая с частотой семь раз в неделю, пишет А42.