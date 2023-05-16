Представитель ЕС Петер Стано выразил сожаление в связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Грузией

Он отметил, что страны союза и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора. Так, странам запрещены полеты над РФ, а также прямые междугородние перелеты. Стано выразил сожаление, что Грузия решилась на возобновление авиасообщения с Россией.