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Представитель ЕС Петер Стано выразил сожаление в связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Грузией

Общество
Представитель ЕС Петер Стано выразил сожаление в связи с возобновлением авиасообщения между Россией и Грузией

Решение возобновить авиасообщение с Россией вызывает опасения за европейский путь Грузии. С таким мнением выступил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.

Он отметил, что страны союза и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора. Так, странам запрещены полеты над РФ, а также прямые междугородние перелеты. Стано выразил сожаление, что Грузия решилась на возобновление авиасообщения с Россией.

«Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал он.

Тем временем авиакомпания Georgian Airways уже получила разрешение на полеты в РФ. Регулярные рейсы будут осуществляться с 20 мая с частотой семь раз в неделю, пишет А42.
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