Саратовская область получит из федерального бюджета дополнительно 5 млрд рублей

Саратовская область дополнительно получит пять миллиардов рублей федеральной поддержки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
Из этой суммы 930 миллионов рублей будет направлено на расселение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти деньги планируется приобрести 393 квартиры, сообщает бизнес портал «ГлобалСаратов.ру».
На развитие общественного транспорта саратовские власти берут казначейский кредит в размере 900 млн рублей по ставке 3% годовых. Вернуть заемные средства требуется через 15 лет.
Более 2,9 млрд рублей бюджет Саратовской области получит в виде бюджетного займа. Вернуть деньги требуется до начала мая следующего года. Процентная ставка минимальна — 0,1%. На эти средства будут приведены в порядок дороги региона. Также планируется возвести пристройку к одной из школ Саратова. В ней смогут учиться 275 детей.