Саратовская область получит из федерального бюджета дополнительно 5 млрд рублей

Более 2,9 млрд рублей бюджет Саратовской области получит в виде бюджетного займа. Вернуть деньги требуется до начала мая следующего года. Процентная ставка минимальна — 0,1%. На эти средства будут приведены в порядок дороги региона. Также планируется возвести пристройку к одной из школ Саратова. В ней смогут учиться 275 детей.