Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве на газопроводе в Белоярском районе ХМАО

Взрыв прогремел на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро пострадали, пишет Telegram-канал 112.
Авария произошла в 30 километрах от поселка Лыхма на участке газопровода «Елец-1». В настоящий момент пострадавших везут в медицинские учреждения.
Участок трубопровода сейчас перекрыт. На месте ЧП работают сотрудники пожарной и ремонтных служб. Причина инцидента устанавливается.
Ранее сообщалось, что недавний взрыв, прозвучавший у острова Борнхольм в Балтийском море, может быть связан с диверсией на «Северных потоках». По словам политолога Александра Сосновского, таким образом Запад «заметает следы» подрыва российских газопроводов.