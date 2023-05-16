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Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве на газопроводе в Белоярском районе ХМАО

Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве на газопроводе в Белоярском районе ХМАО

Взрыв прогремел на газопроводе в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В результате инцидента один человек погиб, еще пятеро пострадали, пишет Telegram-канал 112.

Авария произошла в 30 километрах от поселка Лыхма на участке газопровода «Елец-1». В настоящий момент пострадавших везут в медицинские учреждения.

Участок трубопровода сейчас перекрыт. На месте ЧП работают сотрудники пожарной и ремонтных служб. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось, что недавний взрыв, прозвучавший у острова Борнхольм в Балтийском море, может быть связан с диверсией на «Северных потоках». По словам политолога Александра Сосновского, таким образом Запад «заметает следы» подрыва российских газопроводов.
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