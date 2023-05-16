Один человек погиб и пятеро пострадали при взрыве на газопроводе в Белоярском районе ХМАО

Ранее сообщалось, что недавний взрыв, прозвучавший у острова Борнхольм в Балтийском море, может быть связан с диверсией на «Северных потоках». По словам политолога Александра Сосновского, таким образом Запад «заметает следы» подрыва российских газопроводов.