Владимир Корнилов: Слепаков и Варламов оспаривают статус иноагента, чтобы хорошенько попиариться

Накануне музыкант и сатирик Семен Слепаков✱ и блогер Илья Варламов✱, признанные иноагентами в РФ, обратились в Замоскворецкий суд Москвы. Они требуют признать незаконным решение Минюста о присвоении им статуса иностранного агента. Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Корнилов, обе знаменитости действуют с явным «прицелом на будущее».
Напомним, оба иска были зарегистрированы 15 мая. Блогер Илья Варламов попал в реестр иноагентов 23 марта. По мнению Минюста, он «распространял недостоверную информацию о решениях органов власти и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа. Тогда блогер, комментируя статус иноагента, сказал: «Я внезапно оказался в каком-то новом мире, про который до этого много читал».
Сатирик Семен Слепаков был внесен в список иноагентов 14 апреля. Он, по мнению Минюста РФ, получал поддержку из-за рубежа, выступал против военных действий на Украине, а также «формировал негативное отношение к военной службе и госслужбе в целом», негативно отзывался о россиянах. Слепаков записал несколько антивоенных песен, и в прошлом году переехал в Израиль. Ранее статус иноагента также решили оспорить телеведущий Максим Галкин✱ и певица Земфира✱.
Как сообщил ФАН российский политолог Владимир Корнилов, таким образом бывшие российские селебрити решили выступить единым фронтом, чтобы поддержать друг друга.
«Мне кажется, что иноагенты Семен Слепаков и Илья Варламов подали иски в Минюст, поскольку посчитали, что могут таким образом хорошо попиарится. Ясное дело, что сейчас никаких практических трудностей этот статус для них не создает. Они оба укатили за границу давно, вскоре после начала спецоперации на Украине. И никак не зависят от того, что происходит в России, у них здесь нет никаких гастролей или выступлений. Думаю, они решили — раз уж Максим Галкин создал прецедент, значит, они тоже могут попытаться оспорить данный статус».
Кроме того, своими действиями Слепаков и Варламов заодно оказывают поддержку инициативе Галкина.
«При этом выясняется, что действующая в России юридическая и судебная системы — еще очень гуманные. То есть, у нас в стране предусмотрены юридические инструменты для того, чтобы оспорить статус иноагента. Попробовали бы они оспорить подобный статус в США, где, собственно, и придумали данный термин! — сообщил аналитик. — В России гражданин вполне может судиться по этому поводу, а в США, по моим данным, это практически невозможно», — указал Корнилов.
Политолог напомнил — статус иноагента наверняка мешает тому же Слепакову, Галкину или Земфире участвовать в корпоративах, с которых они привыкли получать огромные барыши.
«А Варламову это мешает получать деньги с рекламы и организации новогодних елочных базаров, чем он занимался в последние годы в России. При этом статус иноагента не мешает всем этим людям выступать в Израиле или странах Евросоюза. При этом они наверняка надеются когда-нибудь возобновить свою гастрольную или концертную деятельность в России — но, скорее всего, после того, как здесь произойдут «бунты и восстания», которые, по их мысли, должны привести к смене власти в стране. Такие безумные сценарии регулярно озвучивают как в украинских, так и в некоторых западных СМИ», — отметил он.
По словам политолога, люди вроде Слепакова и Варламова надеются, что в таких обстоятельствах статус иноагента будет звучать почетно.
«Наделись, что «через годик-другой вернутся в Россию». Думаю, и в случае с нынешними иноагентами может произойти что-то подобное, — считает политолог. — Так что их нынешняя инициатива вряд ли объясняется желанием этих людей поскорее дать концерт для жителей Иркутска или Екатеринбурга».
Напомним, по мнению экспертов, статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать свое государство, живя на его же деньги. Например, на корпоративные мероприятия иноагентов теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь также вынуждены идти с большой оглядкой. Поэтому отмена статуса иностранного агента для таких деятелей — это восстановление «доступа к кормушке», считают юристы.
Причем речь идет не только о «казенной кормушке», ведь многие негосударственные организации в России тоже довольно много зарабатывают на контрактах от государства. Такие компании стараются избегать каких-либо отношений с обладателями статуса иноагента. Кроме того, указали эксперты, по закону российские компании не могут официально платить иностранным агентам за рекламу, и это тоже сильно снижает доходы последних.
Кроме того, по закону иноагентам запрещено занимать должности в органах власти и избиркомах, участвовать в выборах, иметь доступ к гостайне, участвовать в госзакупках, организовывать и финансировать публичные мероприятия, распространять продукцию для несовершеннолетних и вести образовательную деятельность для детей. Кроме того, для иноагентов действует запрет на использование упрощенных систем налогообложения и бухучета.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами