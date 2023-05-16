Владимир Корнилов: Слепаков и Варламов оспаривают статус иноагента, чтобы хорошенько попиариться

Напомним, по мнению экспертов, статус иностранного агента очень сильно бьет по благополучию любого, кто пытается ругать свое государство, живя на его же деньги. Например, на корпоративные мероприятия иноагентов теперь могут приглашать только в негосударственные организации. На какие-то иные виды заработка они теперь также вынуждены идти с большой оглядкой. Поэтому отмена статуса иностранного агента для таких деятелей — это восстановление «доступа к кормушке», считают юристы.