Скачок уровня радиации вызвал панику у жителей Западной Украины

Жители Украины тем временем на своих страницах в социальных сетях призывают сограждан эвакуироваться из поселков, расположенных рядом с местом взрыва. Полковник в отставке Геннадий Березин говорит, что поводы для паники у уроженцев Западной Украины действительно есть. К примеру, радиоактивная пыль может осесть в легких и повысить риск развития онкологических заболеваний.