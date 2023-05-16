Жители западных регионов Украины начали паниковать после резкого скачка уровня радиации, зафиксированного на территории Тернополя и Хмельницкого.
По информации mk.ru, в этих городах работают специальные дозиметрические патрули. Предположительно, скачок уровня радиации связан с ударом по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области. Скорее всего, там хранились снаряды с обедненным ураном. Эту версию косвенно подтверждает использование роботов для тушения пожара, возникшего на складе.
Жители Украины тем временем на своих страницах в социальных сетях призывают сограждан эвакуироваться из поселков, расположенных рядом с местом взрыва. Полковник в отставке Геннадий Березин говорит, что поводы для паники у уроженцев Западной Украины действительно есть. К примеру, радиоактивная пыль может осесть в легких и повысить риск развития онкологических заболеваний.
The New York Times отмечает, что США якобы начали устанавливать на Украине сенсоры, фиксирующие радиационную активность. Полученные данные передаются правительству Соединенных Штатов.
Ранее эксперты заявили о том, что власти Великобритании подложили Западной Украине «грязную бомбу». Дело в том, что взорвавшиеся на складе боеприпасы были поставлены киевскому режиму как раз британской стороной.