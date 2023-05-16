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Скачок уровня радиации вызвал панику у жителей Западной Украины

Общество
Скачок уровня радиации вызвал панику у жителей Западной Украины

Жители западных регионов Украины начали паниковать после резкого скачка уровня радиации, зафиксированного на территории Тернополя и Хмельницкого.

По информации mk.ru, в этих городах работают специальные дозиметрические патрули. Предположительно, скачок уровня радиации связан с ударом по складу боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области. Скорее всего, там хранились снаряды с обедненным ураном. Эту версию косвенно подтверждает использование роботов для тушения пожара, возникшего на складе.

Жители Украины тем временем на своих страницах в социальных сетях призывают сограждан эвакуироваться из поселков, расположенных рядом с местом взрыва. Полковник в отставке Геннадий Березин говорит, что поводы для паники у уроженцев Западной Украины действительно есть. К примеру, радиоактивная пыль может осесть в легких и повысить риск развития онкологических заболеваний.

The New York Times отмечает, что США якобы начали устанавливать на Украине сенсоры, фиксирующие радиационную активность. Полученные данные передаются правительству Соединенных Штатов.

Ранее эксперты заявили о том, что власти Великобритании подложили Западной Украине «грязную бомбу». Дело в том, что взорвавшиеся на складе боеприпасы были поставлены киевскому режиму как раз британской стороной.
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