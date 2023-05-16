Эксперты Роскачества назвали способы избавления от назойливых рассылок и рекламных звонков

Чаще всего россияне получают спам-рассылки, предоставляя свои контактные данные при прохождении опросов и заполняя анкеты при выдаче клубных карт. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как избавиться от нежелательной рекламы.
Специалисты посоветовали обращать внимание на пункты в договорах, которые подписывает пользователь. Чаще всего документ по умолчанию содержит согласие на рассылку рекламных материалов не только от компании, но и ее информационных партнеров.
Если анкета заполняется очно, необходимо уведомить о нежелании получать рассылку, а если пользовательское соглашение заключается онлайн — поискать необходимый пункт и нажать «отписаться». В случае отсутствия такой кнопки, можно обратиться в организацию с письменным заявлением об отказе по электронной почте, пишет «Газета.Ru».
В Роскачестве подчеркнули, что распространитель рекламы обязан по первому требованию остановить рекламные рассылки. Если спам не прекращается, то можно обратиться с жалобой в Федеральную антимонопольную службу. На основе собранных доказательств ФАС может возбудить дело об административном правонарушении.
Ранее маркетолог Николай Григорьев предложил создать законодательную базу для борьбы с компаниями, использующими холодные обзвоны в качестве рекламы.