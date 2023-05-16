Фатхи Башага сохранит должность главы ПНСт Ливии

Тобрук, 16 мая. Фатхи Башага остается на посту главы Правительства национальной стабильности (ПНСт) Ливии, сообщил депутат Палаты представителей Абд аль-Мунъим аль-Арифи.
«Никакого заседания по вопросу отстранения главы ПНСт Фатхи Башаги не планируется», — сказал Аль-Арифи в интервью изданию Ean Libya.
Напомним, что Правительство национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы утратило легитимность 24 декабря 2022 года, в день срыва плебисцита. Тогда Палата представителей Ливии избрала новое — ПНСт для проведения выборов в стране. Кресло премьер-министра занял Фатхи Башага.
Ранее Палата представителей Ливии объявила о намерении отстранить Башагу от должности. Причиной стали выдвинутые в адрес политика обвинения о растрате полутора миллиардов ливийских динаров.