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Фатхи Башага сохранит должность главы ПНСт Ливии

Весь мир
Фатхи Башага сохранит должность главы ПНСт Ливии

Тобрук, 16 мая. Фатхи Башага остается на посту главы Правительства национальной стабильности (ПНСт) Ливии, сообщил депутат Палаты представителей Абд аль-Мунъим аль-Арифи.

«Никакого заседания по вопросу отстранения главы ПНСт Фатхи Башаги не планируется», — сказал Аль-Арифи в интервью изданию Ean Libya.

Напомним, что Правительство национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы утратило легитимность 24 декабря 2022 года, в день срыва плебисцита. Тогда Палата представителей Ливии избрала новое ПНСт для проведения выборов в стране. Кресло премьер-министра занял Фатхи Башага.

Ранее Палата представителей Ливии объявила о намерении отстранить Башагу от должности. Причиной стали выдвинутые в адрес политика обвинения о растрате полутора миллиардов ливийских динаров.
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