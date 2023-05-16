Фатхи Башага сохранит должность главы ПНСт Ливии

Напомним, что Правительство национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы утратило легитимность 24 декабря 2022 года, в день срыва плебисцита. Тогда Палата представителей Ливии избрала новое — ПНСт для проведения выборов в стране. Кресло премьер-министра занял Фатхи Башага.