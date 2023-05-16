Специалисты зафиксировали на территории Свердловской области 19 природных пожаров

Площадь природных пожаров на территории Среднего Урала уменьшилась за сутки в три раза. В данный момент пожары действуют на территории в 4600 га, зафиксировано 19 очагов. Об этом рассказали в региональном Департаменте информационной политики.
Как пишет ИА «УралПолит.Ru», 12 из 19 возгораний в настоящее время были локализованы. Огнеборцы выполняют работы по их полной ликвидации. Полностью устранить огонь смогли в четырех муниципалитетах: в Байкаловском районе на территории в 1600 га, на площади в 4000 га в Ирбитском районе, на территории в 5300 га в Пышминском районе, и на площади в 1400 га в Талицком районе, сообщили в ведомстве.
По данным департамента, в борьбе с огненной стихией с воздуха принимают участие семь единиц воздушного транспорта. На пламя вылили 433 тонны воды. Также отмечается, что в нескольких районах Среднего Урала ввели режим ЧС. Помимо этого, по фактам возгораний в Свердловской области возбудили около 20 уголовных дел, зафиксировали порядка 950 фактов административных нарушений.