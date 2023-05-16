Верховный суд обязал убийц компенсировать затраты на поминки и похороны жертв

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу матери погибшего в драке молодого человека. Обвиняемого в убийстве приговорили к лишению свободы на срок 1 год и 10 месяцев и обязали выплатить родственникам жертвы миллион рублей за причинение морального вреда, а также компенсировать траты на похороны и поминки в размере 1,2 млн. Позже инстанция приняла решение снизить сумму выплат.