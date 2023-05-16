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Верховный суд обязал убийц компенсировать затраты на поминки и похороны жертв

Общество
Верховный суд обязал убийц компенсировать затраты на поминки и похороны жертв

Осужденный за убийство обязан оплатить не только похороны, но и поминки на 9-й и 40-й дни своих жертв, сообщает РИА Новости.

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу матери погибшего в драке молодого человека. Обвиняемого в убийстве приговорили к лишению свободы на срок 1 год и 10 месяцев и обязали выплатить родственникам жертвы миллион рублей за причинение морального вреда, а также компенсировать траты на похороны и поминки в размере 1,2 млн. Позже инстанция приняла решение снизить сумму выплат.

Коллегия Верховного суда рассмотрела аппеляцию матери и отменила решение о снижении, указав на понятие «достойные похороны» в законодательстве, а также на ФЗ «О погребении и похоронном деле». Отмечается, что данные траты необходимы при совершении захоронения в соответствии с традициями, документально подтвержденными в ходе разбирательства.

Ранее Верховный суд РФ привел статистику обвинительных приговоров за прошлый год. По данным судебного департамента, 614 726 человек признаны виновными, всего 2062 подсудимых были оправданы.
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