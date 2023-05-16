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Президент ЮАР Сирил Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять лидеров Африки по мирной инициативе

Политика
Президент ЮАР Сирил Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять лидеров Африки по мирной инициативе

Президенты России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Об этом сообщил глава ЮАР Сирил Рамафоса.

По словам президента африканской страны, он уже поговорил с обоими политиками. Также Рамафоса проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о мирной инициативе решения российско-украинского конфликта. Такой вариант развития событий, кроме ЮАР, поддержали руководители ряда африканских государств, в том числе Сенегала, Уганду и Египта.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил России Олег Салюков обсудил с коллегой из ЮАР Лоуренсом Мбатой перспективы наращивания двухстороннего сотрудничества. Встреча глав ведомств состоялась в Москве.
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