Президент ЮАР Сирил Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять лидеров Африки по мирной инициативе

Президенты России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе. Об этом сообщил глава ЮАР Сирил Рамафоса.
По словам президента африканской страны, он уже поговорил с обоими политиками. Также Рамафоса проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о мирной инициативе решения российско-украинского конфликта. Такой вариант развития событий, кроме ЮАР, поддержали руководители ряда африканских государств, в том числе Сенегала, Уганду и Египта.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) Вооруженных сил России Олег Салюков обсудил с коллегой из ЮАР Лоуренсом Мбатой перспективы наращивания двухстороннего сотрудничества. Встреча глав ведомств состоялась в Москве.