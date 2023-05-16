Президент ЮАР Сирил Рамафоса: Путин и Зеленский согласились принять лидеров Африки по мирной инициативе

По словам президента африканской страны, он уже поговорил с обоими политиками. Также Рамафоса проинформировал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о мирной инициативе решения российско-украинского конфликта. Такой вариант развития событий, кроме ЮАР, поддержали руководители ряда африканских государств, в том числе Сенегала, Уганду и Египта.