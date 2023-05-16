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Депутат ГД Картаполов назвал сложной ситуацию с расследованием крушения вертолетов и самолетов в Брянской области

Происшествия
Депутат ГД Картаполов назвал сложной ситуацию с расследованием крушения вертолетов и самолетов в Брянской области

Депутат Государственной Думы Андрей Картаполов прокомментировал расследование крушений двух вертолетов и истребителей в Брянской области. Он назвал ситуацию сложной.

По словам главы комитета ГД по обороне, на установление обстоятельств и причастных к произошедшему уйдет некоторое время. Картаполов добавил, что на местах крушения техники работают сотрудники Министерства обороны РФ, передает Telegram-канал Shot.

Два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35 13 мая потерпели крушение в Брянской области. В результате падения погибли экипажи воздушных средств, среди гражданских смертей нет.
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