Бахрейн возобновит авиасообщение с Катаром

Бахрейн и Катар договорились возобновить авиасообщение на фоне дипломатической оттепели между государствами.
Первые самолеты по направлению Доха — Манама взлетят уже 25 мая. Открытие воздушного пространства свидетельствует о позитивном отношении стран Персидского залива к деэскалации напряженности в регионе.
В апреле представители Манамы и Дохи договорились о восстановлении дипломатических связей после многолетних споров. Произошло это в ходе второго заседания бахрейнско-катарского комитета в штаб-квартире Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Эр-Рияде.
«Было принято решение о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и положениями Венского договора о дипломатических сношениях 1961 года», — сообщает агентство BNA.
Изначально причиной конфликта стала близость Дохи с Тегераном, а также предполагаемые связи с организацией «Братья-мусульмане»✱ (запрещена в РФ). Само государство отрицало взаимодействие с проиранскими группировками. Тем не менее Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет ввели дипломатическую блокаду Катара в 2017 году. После этого корабли и самолеты не допускались в пространство стран Персидского залива.
Однако были государства, которые поддержали «изгоя». Иран и Турция предложили создать новые торговые маршруты и поставлять разнообразные потребительские товары в страну на кораблях и самолетах. Также Анкара оказала военную поддержку. После блокады турецкий контингент, находившийся в Катаре, увеличили до 3 тысяч человек. Несмотря на временный дефицит некоторых товаров, изоляция не привела к росту цен. Годовая инфляция в 2017 году была ниже 1%, отмечает The Globe Post.
В 2021-м конфликт начал ослабевать. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет подписали Заявление о примирении с Катаром, основываясь на «солидарности и стабильности» между странами Персидского залива. До последнего времени Доха не хотела идти на сближение с Манамой из-за ярой критики их страны во время разрыва отношений.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация