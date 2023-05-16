Бахрейн возобновит авиасообщение с Катаром

Однако были государства, которые поддержали «изгоя». Иран и Турция предложили создать новые торговые маршруты и поставлять разнообразные потребительские товары в страну на кораблях и самолетах. Также Анкара оказала военную поддержку. После блокады турецкий контингент, находившийся в Катаре, увеличили до 3 тысяч человек. Несмотря на временный дефицит некоторых товаров, изоляция не привела к росту цен. Годовая инфляция в 2017 году была ниже 1%, отмечает The Globe Post.