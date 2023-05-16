Журналист и телеведущий Михаил Леонтьев критически отнесся к идее создания единой валюты стран БРИКС

Исходя из этого, гораздо нужнее создать универсальную платежную систему, которую можно было бы использовать, подчеркнул журналист. Он напомнил, что просто актуальной повесткой расплачиваться нельзя, а вокруг создания системы платежей уже происходит тихая «кипучая» деятельность, в которой особую активность проявляет КНР.