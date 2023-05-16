Российский журналист и телеведущий Михаил Леонтьев критически отнесся к идее создания единой валюты стран БРИКС. По словам эксперта, куда важнее создать систему платежей, пишет портал ИА SM.News.
«Не резервной валюты, не нужны эти резервы вообще сейчас. Какие резервы?! Резервы уйдут туда же, куда уходит глобальная экономика. В то же место», — заявил Михаил Леонтьев.
Исходя из этого, гораздо нужнее создать универсальную платежную систему, которую можно было бы использовать, подчеркнул журналист. Он напомнил, что просто актуальной повесткой расплачиваться нельзя, а вокруг создания системы платежей уже происходит тихая «кипучая» деятельность, в которой особую активность проявляет КНР.
Напомним, что тема создания единой валюты будет обсуждаться на саммите БРИКС в августе 2023 года. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР — страны-хозяйки саммита — Наледи Пандор, а ранее об уходе от использования доллара говорили глава государства Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва.