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Ростовский суд приговорил к 12 годам колонии жителя Дагестана за участие в ИГ и подготовку теракта

Происшествия
Ростовский суд приговорил к 12 годам колонии жителя Дагестана за участие в ИГ и подготовку теракта

Южный окружной военный суд огласил приговор жителю Дагестана за участие в международной террористической организации «Исламское государство»✱* (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

По имеющейся информации, Рамин Нурмагомедов на 12 лет отправится в исправительную колонию строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также он должен будет выплатить штраф в размере 210 тысяч рублей. Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.

Установлено, что в октябре 2021 года в Ставрополе фигурант дела присягнул руководителю ИГ✱, записав соответствующее видео и отправив его через интернет. Осужденный также хотел взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры Ставрополя. Для этого он приобрел компоненты для изготовления СВУ. Довести дело до конца у Рамина не вышло — сотрудники правоохранительных органов вовремя изъяли устройство.

Ранее террористы ИГ убили 26 сирийцев в провинции Хама. Произошло это при сборе трюфелей в пустынной местности, где обычно укрываются боевики.

✱ - запрещенная в РФ террористическая организация

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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