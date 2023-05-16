Ростовский суд приговорил к 12 годам колонии жителя Дагестана за участие в ИГ и подготовку теракта

Установлено, что в октябре 2021 года в Ставрополе фигурант дела присягнул руководителю ИГ✱, записав соответствующее видео и отправив его через интернет. Осужденный также хотел взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры Ставрополя. Для этого он приобрел компоненты для изготовления СВУ. Довести дело до конца у Рамина не вышло — сотрудники правоохранительных органов вовремя изъяли устройство.