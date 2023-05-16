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Япония передаст Сирии 14,3 млн долларов для помощи пострадавшим от землетрясений

Весь мир
Япония передаст Сирии 14,3 млн долларов для помощи пострадавшим от землетрясений

Ранее Токио уже оказывал финансовую поддержку республике, направив туда палатки и спальные мешки для оставшихся без крова людей.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси сообщил о намерении Токио передать Сирии помощь в размере 14,3 млн долларов для борьбы с гуманитарным кризисом и разрушениями после февральских землетрясений.

Дипломат пояснил, что средства предназначены для финансирования государственных инициатив по поддержке пострадавших, а также для обеспечения их продуктами питания, водой, предоставления услуг в сфере здравоохранения и прочих нужд. Помощь передадут через международные организации.

В беседе с прессой Хаяси, комментируя возвращение Сирии в Лигу арабских государств, отметил, что Токио пока не планирует возобновлять работу посольства в Дамаске. Тем не менее Япония продолжит внимательно наблюдать за ситуацией.

Кроме того, глава МИД анонсировал оказание финансовой помощи в размере около 5,5 млн долларов некоторым странам Африки, включая Судан, где в этом году развернулся широкомасштабный внутренний вооруженный конфликт. Еще 3,5 млн будут переданы международным организациям для помощи беженцам с Черного континента.

В феврале после череды мощных землетрясений на юге Турции, которые затронули и северные районы Сирии, Япония направила в Анкару группу спасателей, а Дамаску передала партию гуманитарной помощи: палатки, спальные мешки и теплые вещи для людей, оставшихся без крова в холодную погоду. Позже на фоне масштабных разрушений власти страны приняли решение увеличить объемы финансовой поддержки.
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