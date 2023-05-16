Япония передаст Сирии 14,3 млн долларов для помощи пострадавшим от землетрясений

В феврале после череды мощных землетрясений на юге Турции, которые затронули и северные районы Сирии, Япония направила в Анкару группу спасателей, а Дамаску передала партию гуманитарной помощи: палатки, спальные мешки и теплые вещи для людей, оставшихся без крова в холодную погоду. Позже на фоне масштабных разрушений власти страны приняли решение увеличить объемы финансовой поддержки.