Япония передаст Сирии 14,3 млн долларов для помощи пострадавшим от землетрясений

Ранее Токио уже оказывал финансовую поддержку республике, направив туда палатки и спальные мешки для оставшихся без крова людей.
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси сообщил о намерении Токио передать Сирии помощь в размере 14,3 млн долларов для борьбы с гуманитарным кризисом и разрушениями после февральских землетрясений.
Дипломат пояснил, что средства предназначены для финансирования государственных инициатив по поддержке пострадавших, а также для обеспечения их продуктами питания, водой, предоставления услуг в сфере здравоохранения и прочих нужд. Помощь передадут через международные организации.
В беседе с прессой Хаяси, комментируя возвращение Сирии в Лигу арабских государств, отметил, что Токио пока не планирует возобновлять работу посольства в Дамаске. Тем не менее Япония продолжит внимательно наблюдать за ситуацией.
Кроме того, глава МИД анонсировал оказание финансовой помощи в размере около 5,5 млн долларов некоторым странам Африки, включая Судан, где в этом году развернулся широкомасштабный внутренний вооруженный конфликт. Еще 3,5 млн будут переданы международным организациям для помощи беженцам с Черного континента.
В феврале после череды мощных землетрясений на юге Турции, которые затронули и северные районы Сирии, Япония направила в Анкару группу спасателей, а Дамаску передала партию гуманитарной помощи: палатки, спальные мешки и теплые вещи для людей, оставшихся без крова в холодную погоду. Позже на фоне масштабных разрушений власти страны приняли решение увеличить объемы финансовой поддержки.