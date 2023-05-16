«Бешенство только приветствуется»: Пригожин высказался о штурме бойцами ЧВК «Вагнер» позиций ВСУ в Бахмуте

Ранее украинский военный сообщил, что его сослуживцы не могут одержать верх ни в одном сражении в этом населенном пункте из-за давления со стороны «музыкантов». По словам военнослужащего, сотрудники ЧВК «Вагнер» штурмуют позиции ВСУ в Бахмуте как «бешеные».