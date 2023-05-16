«Бешенство только приветствуется»: Пригожин высказался о штурме бойцами ЧВК «Вагнер» позиций ВСУ в Бахмуте

Бойцы ЧВК «Вагнер» продвигаются в Бахмуте (Артемовске) и берут территории под свой контроль. По словам основателя «оркестра» Евгения Пригожина, бешенство в этом деле только приветствуется.
Ранее украинский военный сообщил, что его сослуживцы не могут одержать верх ни в одном сражении в этом населенном пункте из-за давления со стороны «музыкантов». По словам военнослужащего, сотрудники ЧВК «Вагнер» штурмуют позиции ВСУ в Бахмуте как «бешеные».
В связи с этим журналисты URA.RU обратились к Пригожину с просьбой дать комментарий по данному поводу и рассказать, действительно ли «оркестр» выигрывает все бои в этом городе.
«Не совсем понятен вопрос, кто бешеный, а кто не бешеный. ЧВК «Вагнер» продвигается в Бахмуте и берет территории под контроль. Лучше «бешеный», чем «импотентный». Поэтому самое страшное в войне — это когда у военачальников тяжелая импотенция. А бешенство — оно только приветствуется», — приводит аудиоответ бизнесмена его пресс-служба в Telegram-канале.
Ранее Евгений Пригожин рассказал, что на территории Бахмута под контролем противника осталось небольшое количество многоэтажек на окраине города и немного частного сектора на юго-западе. Однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.