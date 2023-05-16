Зампред Совбеза РФ Медведев парировал выпад Макрона в адрес России заявлением о геополитическом поражении НАТО

Политик указал на проигрыш НАТО, а не России в этом плане. Медведев упрекнул стран-членов Североатлантического альянса в том, что в 2022 году они не прислушивались к словам Москвы по вопросам гарантий безопасности. Он добавил, что «трусливые провинции» сильно себя запятнали.