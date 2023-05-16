Зампред Совбеза РФ Медведев парировал выпад Макрона в адрес России заявлением о геополитическом поражении НАТО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возразил президенту Франции Эммануэлю Макрону на слова о геополитическом поражении России. Он оставил комментарий на личной странице в Twitter (заблокирован Роскомнадзором на территории России).
Политик указал на проигрыш НАТО, а не России в этом плане. Медведев упрекнул стран-членов Североатлантического альянса в том, что в 2022 году они не прислушивались к словам Москвы по вопросам гарантий безопасности. Он добавил, что «трусливые провинции» сильно себя запятнали.
Макрон ранее заявил, что Россия проиграла в конфликте с Украиной, став зависимой от КНР. Эти слова подвергли критике в Сети, сообщает «Федерал Пресс».