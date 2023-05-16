«Шансов у Patriot не было»: военный эксперт Бужинский о поражении «Кинжалом» американского ЗРК

Эффективность работы американского зенитного ракетного комплекса Patriot давно вызывает вопросы, но в противодействии гиперзвуковому «Кинжалу» у него шансов не было. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный эксперт, руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант, кандидат военных наук Евгений Бужинский.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что 16 мая вооруженные силы России нанесли массированный удар по военным объектам украинской столицы. Во время поражения целей активно применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Калибр».
«Ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в Киеве поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — отмечается в заявлении ведомства.
В МО подчеркнули, что сосредоточенный удар пришелся также по пунктам дислокации подразделений ВСУ, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных с территории западных стран.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заключили в Минобороны.
Комментируя произошедшее руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский сообщил, что эффективность работы американского ЗРК Patriot вызывает вопросы.
«Все конфликты показали, что этот комплекс не так хорош, как его рекламируют. Он просто хорошо разрекламирован, ничего экстраординарного в нем нет. И в Саудовской Аравии он ничего не перехватил, и корейцы, когда запускали свои ракеты, он ничего не перехватил. Ну не очень высокая эффективность у него», — отметил аналитик.
Отметим, ракеты комплекса 9-А-7660 способны поражать как стационарные объекты, так и авианосцы, крейсеры, эсминцы. При этом объект способен разгоняться до 14688 км/ч.
«Ну и не забываем о том, что наш «Кинжал» не сбиваем, это гиперзвуковая ракета. Как ее можно перехватить, если она летит на скорости от 9 до 12 махов? Его не успевает ни радар засечь, ни противоракета перехватить. Шансов у Patriot просто не было», — заключил эксперт.
Ранее Минобороны прокомментировало сообщение о «Кинжале», сбитом ЗРК Patriot. Тогда подчеркивалось, что скорость полета российских ракет превышает предельные боевые режимы американской системы, что делает невозможным их перехват.