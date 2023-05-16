«Шансов у Patriot не было»: военный эксперт Бужинский о поражении «Кинжалом» американского ЗРК

Эффективность работы американского зенитного ракетного комплекса Patriot давно вызывает вопросы, но в противодействии гиперзвуковому «Кинжалу» у него шансов не было. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный эксперт, руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант, кандидат военных наук Евгений Бужинский.