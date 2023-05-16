Блогера Александру Митрошину проверят на причастность к отмыванию денежных средств

Против блогера Александры Митрошиной может быть возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
По данным издания, дело о неуплате налогов могут закрыть в ближайшее время, поскольку долг был возмещен. Однако Митрошину могут проверить на участие в отмывании денег. В этом случае, по словам источника, уголовный процесс будет рассматривать суд.
Следует отметить, что ранее блогер объявила о том, что она погасила основную часть долга по налогам в размере 127 миллионов рублей. Она отметила, что задолженность появилась из-за безответственного отношения к своей бухгалтерии, передает издание РИАМО.