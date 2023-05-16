Глава Минздрава ЛНР рассказала о состоянии врио министра внутренних дел региона Игоря Корнета после покушения

Временно исполняющий обязанности министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет находится в тяжелом состоянии, но угрозы его жизни нет. Об этом сообщила глава Министерства здравоохранения региона Наталия Пащенко.
Как сообщила министр, в лечебных учреждениях ЛНР находятся восемь человек, пострадавших во время террористического акта в центре Луганска. Из них четыре — в тяжелом состоянии, в том числе Игорь Корнет, на которого и было совершено покушение.
«Он перенес вчера полостную операцию. После выхода из наркоза находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает», — рассказала Пащенко
Напомним, 15 мая в парикмахерской на улице Демехина в Луганске взорвалась граната. В результате террористического акта пострадали семь человек, один погиб, а Игорь Корнет был доставлен в реанимацию.