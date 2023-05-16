Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве

Новый взрыв прогремел в Киеве. Об инциденте сообщили украинские СМИ.
В каком именно районе города произошла детонация, неизвестно. Также пока нет информации о пострадавших или погибших, а также степени разрушения инфраструктуры. Подробности взрыва уточняются.
Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении зенитного ракетного комплекса Patriot в Киеве российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Удар высокоточным оружием был нанесен по пунктам дислокации ВСУ и местам хранения военной техники, которую Украине поставили западные страны, отметили в ведомстве.