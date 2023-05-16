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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве

Происшествия
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Киеве

Новый взрыв прогремел в Киеве. Об инциденте сообщили украинские СМИ.

В каком именно районе города произошла детонация, неизвестно. Также пока нет информации о пострадавших или погибших, а также степени разрушения инфраструктуры. Подробности взрыва уточняются.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении зенитного ракетного комплекса Patriot в Киеве российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Удар высокоточным оружием был нанесен по пунктам дислокации ВСУ и местам хранения военной техники, которую Украине поставили западные страны, отметили в ведомстве.
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