Дочь зампреда правления банка «Центрокредит» Кирилла Сухолета пропала с детской площадки в Москве

Утром 16 мая 9-летняя Алиса, приходящаяся дочерью зампреду банка «Центрокредит» Кириллу Сухолету, пропала. Это произошло возле школы, где обучается ребенок.
Водитель отца привез девочку в школу утром 16 мая, но Алиса не вошла в здание учебного заведения. Она осталась немного поиграть на площадке, где на скамейке позже были обнаружены вещи ребенка. С тех пор о местонахождении Алисы ничего неизвестно, сообщает Telegram-канал 112. Мобильного телефона у девочки при себе не было.
Ранее в Петербурге ребенок получил химический ожог третьей степени на детской площадке. Малыш был госпитализирован, но информации о его состоянии нет.