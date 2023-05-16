Дочь зампреда правления банка «Центрокредит» Кирилла Сухолета пропала с детской площадки в Москве

Водитель отца привез девочку в школу утром 16 мая, но Алиса не вошла в здание учебного заведения. Она осталась немного поиграть на площадке, где на скамейке позже были обнаружены вещи ребенка. С тех пор о местонахождении Алисы ничего неизвестно, сообщает Telegram-канал 112. Мобильного телефона у девочки при себе не было.