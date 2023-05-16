Полиция начала проверку по факту гибели водителя Chevrolet Spark в ДТП с грузовиком и легковушками на КАД

Все случилось 16 мая в 11:00 на 74-м километре кольцевой магистрали, сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. По данным правоохранителей, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 100, врезался в стоящий в третьем ряду Chevrolet Spark. От удара последний отбросило под колеса проезжавшего мимо КамАЗа с полуприцепом.