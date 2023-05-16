Полиция начала проверку по факту гибели водителя Chevrolet Spark в ДТП с грузовиком и легковушками на КАД

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей на КАД в Петербурге. Погибшим оказался водитель Chevrolet Spark. По факту аварии полицейские начали проверку, устанавливаются обстоятельства инцидента.
Все случилось 16 мая в 11:00 на 74-м километре кольцевой магистрали, сообщает начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеслав Степченко. По данным правоохранителей, 40-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 100, врезался в стоящий в третьем ряду Chevrolet Spark. От удара последний отбросило под колеса проезжавшего мимо КамАЗа с полуприцепом.
В итоге мужчина, находившийся за рулем второй легковушки, получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей скорой помощи. Информация о состоянии других участников ДТП не поступала.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП на КАД привело к образованию серьезной пробки. Длина затора составила два с половиной километра.