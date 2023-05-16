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Звезда «Трансформеров» актриса Меган Фокс рассказала о своем психическом расстройстве

Шоу-бизнес
Звезда «Трансформеров» актриса Меган Фокс рассказала о своем психическом расстройстве

Голливудская актриса Меган Фокс рассказала о своем психическом расстройстве, пишет ET Online. Врачи обнаружили у нее недуг, который заставляет вечно думать о дефектах в своем теле.

Кинодива заявила, что медики обнаружили у нее дисморфию тела — расстройство психики, при котором человек постоянно беспокоится по поводу дефектов или особенностью своего тела, причем в чрезмерной форме.

«В моей жизни никогда не было момента, когда бы я любила свое тело», — призналась звезда «Трансформеров».

Артистка предположила, что ее «путешествие к любви к себе будет бесконечным». При этом Фокс хотела бы, чтобы люди при встрече с ней не акцентировали внимание на ее внешности.

Другая звезда шоу-бизнеса, испанский певец Энрике Иглесиас также пожаловался на проблемы со здоровьем. Из-за пневмонии ему пришлось отменить концерт в Мексике, передает интернет-издание «ФедералПресс».
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