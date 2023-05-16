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Самолеты грузинской авиакомпании Georgian Airways начнут летать из Тбилиси в Москву с 20 мая

Общество
Самолеты грузинской авиакомпании Georgian Airways начнут летать из Тбилиси в Москву с 20 мая

Грузинская авиакомпания Georgian Airways начнет летать из Тбилиси в Москву с 20 мая текущего года. Об этом говорится в заявлении Агентства гражданской авиации республики.

Соответствующая информация была обнародована во вторник. В материале подчеркивается, что рейсы будут осуществлять ежедневно.

«Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси. Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю», — указывается в сообщении.

Разрешение на соответствующую инициативу авиакомпании было выдано 16 мая, во вторник. Полеты будут прямые, отмечается в заявлении.
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