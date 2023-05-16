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Власти Великобритании подложили Западной Украине «грязную бомбу»

Политика
Власти Великобритании подложили Западной Украине «грязную бомбу»

Эксперты «Свободной прессы» считают, что власти Великобритании по сути подложили Западной Украине «грязную бомбу», поставив киевскому режиму вооружение.

Эксперты отметили резкий рост радиационного фона – до 140-160 нанозиверт. Дело в том, что его стали проверять после удара российской армии по расположенному в Хмельницкой области складу боеприпасов ВСУ на территории местного завода промышленной электроники «Катион». Именно после его разрушения в данном районе повысился уровень гамма-излучения.

Подобное может быть связано с тем, что войска России поразили место, где лежали боеприпасы с обедненным ураном, которые Украина как раз получила от британской стороны. Факт того, что возгорание на складе тушили при помощи роботов, косвенно подтверждает версию о хранении на нем боеприпасов. Речь идет о дальнобойных крылатых ракетах Storm Shadow и о снарядах для танков Challenger 2.

Ранее огненный гриб после мощного взрыва в Хмельницкой области попал на видео. Столб пламени поднялся над объектом критической инфраструктуры.
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