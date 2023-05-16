Власти Великобритании подложили Западной Украине «грязную бомбу»

Эксперты отметили резкий рост радиационного фона – до 140-160 нанозиверт. Дело в том, что его стали проверять после удара российской армии по расположенному в Хмельницкой области складу боеприпасов ВСУ на территории местного завода промышленной электроники «Катион». Именно после его разрушения в данном районе повысился уровень гамма-излучения.



Подобное может быть связано с тем, что войска России поразили место, где лежали боеприпасы с обедненным ураном, которые Украина как раз получила от британской стороны. Факт того, что возгорание на складе тушили при помощи роботов, косвенно подтверждает версию о хранении на нем боеприпасов. Речь идет о дальнобойных крылатых ракетах Storm Shadow и о снарядах для танков Challenger 2.